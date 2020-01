Var med och byggde upp Dalkurd från grunden – nu blir Borlängeprofilen 'Brännans' högra hand hos Brages topprival: "En dröm"

Han var med och byggde upp Dalkurd till vad det blev under 13 år i Dalarna.

Nu tar Borlängeprofilen Mesut Meral nästa steg och kliver in som ny assisterande tränare i Jönköpings Södra.

Ett steg som innebär att han nu löper linan ut och ger sig in i tränarbranschen på allvar.

– Att man får lägga ned all tid på det är en dröm som går i uppfyllelse, säger Mesut Meral.