Vårdförbundets ordförande: "Ett sätt att lösa bemanningen på frivillig väg"

Hon ser de 5 000 kronorna i påslag inte bara som en morot till de som är beredda att jobba med att vårda covid-19-patienter vid Falu lasarett.

– Det är också ett sätt att lösa bemanningen på frivillig väg eftersom möjligheten att förflytta personal från en enhet till en annan inte längre är möjligt enligt våra allmänna åliggandena i de allmänna åligganden vi har som arbetstagare.

Hon förklarar att den möjligheten just nu är uttömd under resten av det här året.

– Enligt vårt kollektivavtal AB17 är det möjligt under högst sex månader per kalenderår.

Den ekonomiska morot som gäller mellan 16 november och 10 januari nästa år, anser hon därför är ett sätt att frivilligt förmå sjukvårdspersonal att tillfälligt byta arbetsställe. Detta nu när coronavåg nummer två sedan en tid tagit Dalarna och resten av Sverige i ett fast grepp.

Är 5 000 kronor tillräckligt för att era medlemmar ska välja att jobba inom covidvården?

– Det är något som var och en enskilt måste avgöra, säger hon.

Marion Vaeggemose erinrar om att vården, redan när coronapandemin nådde Sverige på allvar i februari-mars i år, gick på knäna. Något som blev än värre när antalet covid-19-sjuka vårdades på intensiven och vanliga vårdavdelningar.

– Många av våra medlemmar fick inte heller en ledighetsperiod av fyra veckor under juni-september. En del fick två plus två veckor, andra tre plus en.

I sammanhanget ska nämnas att den normala semesterperioden är juni-augusti. I år förhandlades den att omfatta även september månad.

Nu när kurvorna på nytt går åt fel håll riktar hon en uppmaning till oss alla i Dalarna.

– Följ alla de restriktioner som finns. Gör ni det så hjälper ni er själva och oss inom vården.

Marion Vaeggemose hoppas innerligt även att hon slipper en begäran likt den hennes kolleger i Stockholm fick i våras. Frågan om ett krislägesavtal.

– Ett sådant avtal har inte varit aktiverat i Dalarna.

Krislägesavtalet tecknades mellan Vårdförbundet och arbetsgivarna Sveriges kommuner och regioner samt Sobona, som är de kommunala bolagens arbetsgivarorganisation.