Världsartister, operafest och Idolvinnare – här avslöjar Dalecarlia Music Awards årets nomineringar

För sjunde året ska Dalarnas musikliv hyllas i form av den årliga galan Dalecarlia Music Awards, som i år går av stapeln den 4 april på Fryshuset i Borlänge.

Galan vill hylla och manifestera styrkan och bredden i Dalarnas musikliv under året som har gått, där man utser de bästa artisterna i en rad olika kategorier.

I år utmärker sig Hedemorabandet Hökartorget som är nominerade i tre kategorier: Årets band, årets låt och årets album. I lika många kategorier är låtskrivaren och artisten Vilma Flood nominerad: Årets artist, årets låtskrivare och årets album.

Förutom prisutdelning så kommer det också vara en hel del artistuppträdanden. I år kommer bland annat Broder Henrik Rapp, Tusse, och Moonica Mac att uppträda på årets gala.

Här är de nominerade till årets Dalecarlia Music Awards:

Årets arrangör:

Broken Dreams

Dalhalla

Granny Goes Street

Kulturgaraget

Sheside

.

Årets band:

Amason

Horndal

Hökartorget

Mando Diao

Sabaton

.

Årets artist:

Miss Li

Moonica Mac

Tusse

Vilma Flood

Winona Oak

.

Årets låtskrivare:

Henrik Rapp

Kristoffer Eriksson

Lisa Brolander

Litens Anton Nilsson

Vilma Flood

.

Årets låt:

Halla Alrefay - Lever Livet

Hökartorget - Cosa Nostra

Mando Diao - Long Long Way

Raketklubben - Astronaut

Winona Oak - Let Me Know

.

Årets producent:

Erik Berglund

Erik Runeson

Erika Ahlström & Marta Pettersson

Johan Nordin

Jonas Kjellgren

.

Årets musikvideo:

Halla Alrefay - Lever Livet (Kristoffer Davidsson)

Hanna Turi - Beast (Kola Productions)

In Mourning - Black Storm (Jonna Andersson)

Raketklubben - Sen jag lämnade dig (Nora Tysklind)

Skott - Bloodhound (Skott & Paras IV)

.

Årets album:

Amason - Galaxy

Broder Henrik Rapp - Idioter lär oss och vi lär varann

Hökartorget - Idioterna vinner

Sabaton - The Great War

Vilma Flood - Moodswinger

.

Årets klassiska:

Dala Floda Operafest

David Lundblad

Falu Kammarkör

Mathew Peterson

Vattnäs Konsertlada

.

Årets folkmusik:

Kakafon Records

Livet Nord

Margaretha Mattsson

"Fäbodlandskap och vallmusik"

Totte Mattsson

.

Årets liveupplevelse: (Vinnaren röstas fram här av DT:s läsare)

A Country Rockin' Christmas med Martin Riverfield & The Wheels Of Fortune och Stiko Per Larsson - Dalasalen

Brothers Of Metal - Sabaton Open Air

Dalasinfoniettan i Det Gröna - Borlänge

GAMER – mäktiga körer och episka teman från legendariska TV-spel - Gustafs Kyrka

Mando Diao, The Hives och The Sounds - Dalhalla

.

Även pris till årets nykomling och juryns hederspris delas ut men de kategorierna har inga nominerade.

► RÖSTA: Grym rock, magiska toner eller häftigaste uppträdandet – här kan du rösta fram årets liveupplevelse i Dalarna