Världscupen i Lillehammer flyttas fram – efter ökad smittspridning i Norge: "Inte rätt tid att arrangera"

Om två veckor inleds världscupen i längdskidor och i vanlig ordning står finska Ruka värd för premiärhelgen. Därefter skulle schemat ha rullat vidare precis som det brukar se ut varje år, men redan nu står det klart att så inte blir fallet.

På torsdagen meddelar Fis via ett pressmeddelande att världscupen i Lillehammer skjuts upp, som följd av det ökade smittläget.

Tävlingarna i Lillehammer skulle ha hållits mellan den 4 och 6 december och varit den andra tävlingshelgen på världscupen.

"Baserat på den tuffa tid som vi just nu går igenom, tror norska skidförbundet att det inte är rätt tid att arrangera världscupen i Lillehammer just nu. Vi kommer nu fokusera på att hitta nya datum tillsammans med Fis och den lokala organisationen", säger norska skidförbundets president Erik Røste i ett pressmeddelande under torsdagen.

Fis meddelar att de nu kommer sätta sig ned för att hitta nya datum för världscupen i Lillehammer. Enligt Expressen finns också ett alternativ om att lägga ytterligare en helg i Ruka direkt, där tävlingarna i Lillehammer skulle ha gått.