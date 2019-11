Varning för kraftigt snöfall och ishalka under Allhelgonahelgen – meteorolog: "Kan komma uppemot fem centimeter snö"

Det har varit kallt och klart i länet på morgonen, med en del frost. Meteorologen Lasse Rydqvist berättar att temperaturen kommer att stiga under dagen till någon plusgrad och att det blir en ganska solig fredag i norra Dalarna.

Under eftermiddagen drar moln in söderifrån, vilket resulterar i ökad molnighet under eftermiddagen. Då kan det ligga lite skurar i molnen, vilket kan vara förrädiskt med tanke på att det är kalla vägbanor.

I kväll väntas sedan både frost och lokal ishalka från skurarna som drar in, dock väntas ingen snö.

– Ta det försiktigt om du ska ut i trafiken i eftermiddag, varnar Lasse Rydqvist.

På Alla Helgons dag väntas det bli lite gråare väder, med dis och dimma som lättar. Sen spricker det upp i norra Dalarna med stor chans till sol. I övriga länet hänger det mycket moln kvar under dagen. Temperaturen håller sig runt noll grader.

– Sen kommer snön till Dalarna, säger Lasse Rydqvist och syftar på söndagen.

Det komma uppemot fem centimeter snö.

Det blir mest mulet under söndagen, men ett snöfall som ligger i söder drar fram på dagen och kan sprida sig norrut över större delen av Dalarna.

Hur mur mycket snö väntas?

– Dalarna ligger precis på gränsen till ett område med kraftigare i snöfall. Allra längst i ner södra Dalarna kan det komma uppemot fem centimeter snö. Det blir riktigt ruskigt novemberväder, avslutar Lasse Rydqvist.