Varning för militära övningar på skjutfältet

Under onsdagen hålls militära övningar på skjutfältet mellan klockan 9-17. Även under fem dagar vecka 16 kommer det hållas militära övningar i området. Efter det är övningar planerade under tre dagar vecka 17 och 18.

"Varningsskyltar kommer att vara uppsatta på bommar och lösa bockar vid vägar och stigar som leder in i riskområdet. Avgränsat riskområde är skyddsobjekt och tillträdesförbud gäller under tiden som övningen pågår", skriver Falu kommun på sin hemsida.

På kommunens hemsida finns en karta där övningsområdena är uppmärkta.