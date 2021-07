Vassa träspjut hittades vid badbryggan – Stod under vattenytan

En bild med två vässade pinnar istuckna i pet-flaskor spreds under onsdagen i lokala facebook-grupper. Föremålen ska ha hittats under vattenytan vid en badbrygga i Hosjöstrand, den så kallade "L:et".

Flaskorna var fyllda med sand och grus, och de vassa pinnarna hade limmats fast i flaskornas öppning. De hittades cirka en decimeter under vattenytan.

Privatpersoner plockade upp de ur vattnet och de verkar inte utgöra någon mer fara. Ingen ska heller ha kommit till skada.

Anmälan kom in under onsdag eftermiddag, och polis har inte besökt platsen ännu enligt Diana Qudhaib, presskontakt för Polisen i Bergslagen.

– Rubriceringen är "Framkallande av fara för annan", berättar hon.

– Men ärendet tilldelades en handledare först idag, så det finns inte så mycket information ännu.