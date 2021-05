Västra skolan ska utökas med 90 elever – elevernas arbetsmiljö försämras ytterligare

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Björn Ljungqvist, flaggar för att beslutet kommer att tas under kommunfullmäktige i juni. Då vill man ge Sektor service i uppdrag att starta projektering och produktion enligt förvaltningens förslag.

Man ser dock en rad problem med att inhysa tre årskullar ytterligare på skolan. Dels ur brandskyddssynpunkt med också trängsel på skolan och i utrymmen för personal. Det saknas i dag också specialsalar för kemi, fysik och teknik.

Man ser också en ökad densitet i trafik till och från skolan med det totala elevantalet på 630 stycken. Olycksrisken ökar i samband med hämtning och lämning och ljudvolymen i byggnaden från 1915 kommer också den att öka.

I dag har Västra skolan problem med värme och kyla under årets alla månader. Med fler elever måste problemen lösas och skolan har redan varit stängd på grund av att gradantalet överstigit 30 grader under flera dagar. Under vintern kan genomsnittstemperaturen snitta på 14-16 grader.