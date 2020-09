Vi listar SCA-cupens största stjärnor – han är given som nummer ett

5. Daniel Ljunggren, center, Mora

26-årig center som ledde ett svagt Mora förra säsongen och men ändå producerade Ljunggren 41 poäng. Daniel Ljunggren är oerhört spelsmart men också en hårt arbetande lagsspelare. Gjorde 28 SHL-matcher med Brynäs för sex år sedan och med den utveckling han hade senaste säsongen är han snart tillbaka i högsta ligan.

4. Daniel Rahimi, back, Björklöven

Löven-fostrade storväxte backen är hemma igen efter en 13 år lång utflykt som tagit honom till både VM-brons och SM-guld men också gjort honom till en av de största SHL-profilerna det senaste decenniet. I Rahimi får ett redan starkt Björklöven en riktig försvarsgeneral.

3. Kevin Poulin, målvakt, Björklöven

Hockeyallsvenskans mest meriterade målvakt, utan tvekan. Eller vad sägs om sex NHL-säsonger, en säsong i KHL och ett OS-brons? Frågan är bara vad statusen är på Poulin som haft skadeproblem den senaste säsongen och han spelade bara sju AHL-matcher förra säsongen. Å andra sidan – när misslyckades Per Kenttä med en värvning senast?

2. Frank Corrado, back, Modo

Här har Modo och Fredrik Glader fått in klass, utan tvekan. Åtminstone om man ska tro Henrik och Daniel Sedin som följde Corrado på nära håll i Vancouver Canucks organisation och tvillingarna menar att Corrado hade missflyt under den tid han skulle slå sig in i laget för då hade Canucks NHL:s bästa backuppsättning. Corrado är en spelskicklig tvåvägsback som kommer att debutera för Modo i SCA-cupen.

1. Jonathan Dahlén, forward, Timrå

Spelaren med världens största Timrå-hjärta blir alltså kvar i hockeyallsvenskan och det är bara att gratulera "Nubben" Norberg till den förlängningen, och även alla hockeyfans ska vara glada. Dahlén är en artist och poängmaskin som även i vinter kommer att dominera och underhålla i hockeyallsvenskan. Det är sant, det.

SCA-Cupen sänds på allehanda.se, st.nu, dalademokraten.se och dt.se.