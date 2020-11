Viktiga lärdomen från i somras – så bröt LIF coronasmittan i A-laget: "Vägvisande"

Fyra SHL-lag har under hösten fått in coronasmitta i sin verksamhet. Linköping är värst drabbat med över tjugo fall kopplade till klubbens herrlag, men även Djurgården och Skellefteå har haft smittade spelare.

Förra tisdagen kunde också Leksand konstatera att coronaviruset fått fäste i herrlaget med ett konstaterat fall inför matchen mot HV71. Det mötet spelades som planerat, men LIF:s följande matcher mot Brynäs och Frölunda sköts upp då ytterligare spelare testats positivt för covid-19.

De som har testat positivt får först rida ut stormen och är inte välkomna tillbaka förrän det har gått ett antal dagar

Dagen efter HV-matchen stoppade klubben lagets träningar, och SHL har lägligt nog landslagsuppehåll i veckan.

– Vi har åtta spelare med konstaterad covid-19 i herrlaget, säger Leksands general manager och sportchef Thomas "Tjomme" Johansson.

– Vi betade av hela gänget med tester efter av vi fått in smittan i laget och då tillkom några positiva fall av de med symptom, medan andra var negativa. Men känslan är att det har lugnat sig något nu, att det har stannat vid de här åtta spelarna.

Hur har den senaste veckan varit?

– Vi har låtit de här dagarna gå och så siktar vi på att återsamlas på fredag. Under det här tidsintervallet borde folk ha fått symptom och blivit sjuka, så vi hoppas kunna återgå till normal aktivitet på fredag.

Med vissa förbehåll, tillägger "Tjomme".

– De som har testat positivt får först rida ut stormen och är inte välkomna tillbaka förrän det har gått ett antal dagar varav några då de ska vara symptomfria. Detsamma gäller förstås om nån spelare känner sig krasslig, då stannar han hemma på fredag.

Tidigare i höstas fick Leksands IF in coronasmitta i sitt J20-lag. Erfarenheter därifrån hjälpte klubbens lagledning och medicinska team när nu viruset kom in i A-laget, menar Thomas Johansson.

Om vi kan träna först på söndag är det förstås inte optimalt med match på tisdag

– I och med att vårt juniorlag råkade ut för smittan hade vi samma föraningar den här gången. Har man ett positivt fall och kanske ett antal spelare som uppvisar symptom så kan nästa test ge en fingervisning om risken för att fler i laget är smittade, säger "Tjomme" och fortsätter:

– När vi nu fick in smittan i A-laget var erfarenheterna från juniorerna lite vägvisande för hur vi skulle agera. När nästa test kom tillbaka positivt insåg vi att det var lika bra att stänga ner på en gång, eftersom sannolikheten var stor att fler skulle drabbas.

Vilka lärdomar har ni dragit från virusutbrottet hos juniorerna?

– Att utvecklingen tett sig rätt lika i båda fallen. De slutsatser vårt läkarteam drog efter att smittan kom in i juniorlaget visade sig stämma väl med hur scenariot blev i herrlaget.

Leksands J20-lag har haft en positiv utveckling efter att verksamheten gjorde halt i början av september.

– Efter nedstängningen hos juniorerna har det varit lugnt med smitta i J20. Det vi hoppas på nu är att herrtruppen har fått en första dos, och att det nu kan stanna där eftersom vi har tagit ett brejk i så pass många dagar.

Ger vetskapen om att ni fick kontroll på smittan hos juniorerna råg i ryggen inför framtida utmaningar?

– Absolut! Jag känner att vi går igenom precis samma scenario som senast, och att det var ett enkelt beslut att dra ner rullgardinen. Vårt läkarteam ska ha beröm för deras kloka agerande; Enrico (Mansfeld), Annelie (Birkeholm) och Julia (Johannesson).

På tisdag ska Leksand möta Färjestad i Karlstad. Tanken är att laget ska återsamlas på fredag, men tränaren Björn Hellkvist flaggar – i en intervju med Expressen – för att första träningen i stället kan bli på söndag, givet läget i truppen. Om så blir fallet ifrågasätter Hellkvist i samma intervju den sportsliga rimligheten i att spela match redan på tisdag.

Thomas Johansson:

– Vi utgår från att vi tränar på fredag och spelar match tisdag. Dyker det upp andra saker längs vägen får vi ha en dialog med det medicinska teamet om hur vi ska göra. Om vi kan träna först på söndag är det förstås inte optimalt med match på tisdag, men som situationen är i dag får man nog bara gilla läget i så fall.

FAKTA/Leksands kommande SHL-matcher

Tisdag 10/11: Färjestad (b)

Torsdag 12/11: Oskarshamn (h)

Lördag 14/11: HV71 (b)