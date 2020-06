"Vilden", NHL-stjärnorna och legendarsonen – här är LIF:s största supertalanger genom alla tider: "Retade upp hela Hovet"

Carl-Johan Goth, bevakade Leksands IF för Lidmanspressen (BT, SDT, LT, MT) och DT mellan 1976 och 2014.

Jonas Bergqvist

Carl-Johan Goth: Kom till Leksand från Rögle för att gå på hockeygymnasiet. Fick tidigt chansen i A-laget, i bra omgivning, och skolades snabbt till en spelare av hög klass. Hade en bred repertoar, både målskytt/poänggörare och grovjobbare i en och samma skepnad. Ska jag plussa för något var det inställningen, att alltid göra sitt bästa, byte för byte och match för match. Jonas hade en otrolig vinnarskalle. Det som kännetecknade karriären var: ingenting är omöjligt.

Tomas Forslund

Carl-Johan Goth: Jag fick chansen att följa Borlängesonen under hela hans karriär. "Vilden", kärt barn har många namn, visade redan som pojklagsspelare i HC Dobel att han var ett jättelöfte. När han kom upp i junioråldern blev många klubbar intresserade. Tomas var på väg till Mora IK men efter att reporter Goth tagit ett allvarligt snack med dåvarande LIF-ordföranden Sven-Åke Petters, hamnade Tomas, som jag kände väl även personligen, i Leksand. Han var och är fortfarande en symbol för klubben – en kultspelare. Orädd, var alltid den förste att kliva fram när det hettade till. En ledare både på isen och i omklädningsrummet. Meritmässigt em bra bit ifrån de klassiska LIF-namnen men ändå supportrarnas favorit.

Stefan Lunner

Carl-Johan Goth: Här kan jag tala om talang. För Stefan Lunner spåddes en lysande framtid redan som pojk- och juniorspelare – i två sporter. Karriärvalet stod mellan ishockeyn och fotbollen. Han blev korad till TV-puckens bästa målvakt och värvades till Leksand från Skogsbo. Samtidigt hade IK Brage fått upp ögonen för Stefan som öste in mål i Krylbo och hade fått chansen i pojklandslaget. Det blev ett svårt val. Dåvarande Bragetränaren Rolf Zetterlund ville Lunner skulle skippa hockeyn. Men drömmen att få spela i LIF gjorde valet enkelt. Stefan fick efter några säsonger ta över förstaspaden efter Christer Abris. Gjorde det bra men frågan är om inte Stefan Lunner valde fel sport?

Thomas Lind, bevakade Leksands IF som sportreporter för Dala-Demokraten 1992–1997 och för Falu-Kuriren 1997–2016.

Filip Forsberg

Thomas Lind: Han gjorde A-lagsdebut i Leksand som 16-åring säsongen 2010–11 och sommaren 2012 valdes han av Washington Capitals som nummer elva i den första rundan i NHL-draften. Sista säsongen i Leksand, 2012–13, var han en av nyckelspelarna när klubben, efter sju år i allsvenskan, tog sig tillbaka till SHL. Mäktiga 42 poäng på 47 matcher blev det för den då 18-årige ”Foppa”, som med sin teknik, fart och fina skott visade upp ett spel som några år senare skulle göra honom till en av Nashville Predators viktigaste spelare.

Oliver Ekman-Larsson

Thomas Lind: Den stora backtalangen kom till Leksand från Tingsryd som 17-åring och tog direkt en ordinarie plats i LIF-truppen. Med sin eleganta skridskoåkning och fina spelförståelse tog han ytterligare ett kliv under den andra säsongen, 2009–10 då det blev 33 poäng på 52 matcher. ”OEL”, som draftades av Phoenix Coyotes som nummer 6 i NHL-draften 2009 är i dag en firad stjärna i Arizona Coyotes (före detta Phoenix Coyotes).

Robert Nilsson

Thomas Lind: Med "Kenta” Nilsson som far så kom förstås kraven och förväntningarna tidigt på Robert Nilsson och även om han spelat i såväl NHl som KHL, så blev väl inte karriären blivit riktigt så bra som det förutspåddes. Som sin far var "Robban” utrustad med en bländande teknik och spelförståelse. Han var knappt fyllda 17 år när han A-lagsdebuterade i Leksand och säsongen efter, 2002–03, blev det 21 poäng på 41 elitseriematcher i den blå-vita tröjan. Avslutade karriären för två år sedan efter fem säsonger i schweiziska ZSC Lions.

Markus Bäckström har jobbat på DT sedan 2010 och har bevakat Leksands IF på ett eller annat sätt under åtta av dessa år.

Johan Hedberg

Markus Bäckström: ”The Moose”, som han kallades under stora delar av sin NHL-karriär, kom upp under en tid när Leksands IF var ett av Sveriges absolut bästa ishockeylag. Trots det slog han sig in i A-truppen som 19-åring, därefter accelererade karriären. Hade psyket, träningsvilligheten, smartness och nyfikenheten att ständigt utvecklas. Hade Johan Hedberg inte blivit skadad i SM-semifinalen mot Färjestad 1997 hade LIF högst troligt tagit sitt första SM-guld på 22 år. Resten är historia och en av få svenska målvakter som spelat som ordinarie i NHL och då i Pittsburgh med Lemieux och pojkarna.

Oliver Ekman-Larsson

Markus Bäckström: Holy Moly, Hockeyallsvenskan lär aldrig någonsin få se en sådan skridskoåkare och spelare med den blicken igen. Herrejösses vilka två säsonger han gjorde i Leksands IF. Oliver nöjde sig inte bara med att ta en plats i A-truppen som 17-åring. Nej, han var faktiskt en faktor redan sin första säsong. En av de mest ödmjuka spelarena jag träffat off ice, men tog plats ute på ovalen. Vem minns inte när han retade upp hela Hovet (Returmötet efter ”dildo-matchen”) när Jan Huokko avgjort och Ekman-Larsson knackade klubban i plexiglaset framför AIK-supportrarna. Det kokade över på många håll precis då, men sporten var minst sagt levande.

Filip Forsberg

Markus Bäckström: En ung pojke stod i bar överkropp i dörröppningen i Lillehammer och bad att någon skulle hämta hans utrustning. Det fanns inte mycket i uppenbarelsen där och då, under träningslägret 2011, som sa att han skulle bli en av våra absolut största stjärnor i NHL. Råtalangen fanns absolut, men fysiskt fanns en del att jobba på. När han väl fått på sig den där utrustningen visade Forsberg upp en kreativitet och känsla få begåvats med. Resten är, som man brukar säga, historia. En i många fall unik talang med ett enormt stort hjärta för sin moderförening, Leksands IF!