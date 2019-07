Vill försvåra gruvetablering i kommunen – "Många områden är olämpliga för brytning"

Ett medborgarförslag behandlar frågan om gruvnäringen ska bestämma kommunens framtid. Anders Gottberg är oroad för vad som skulle kunna hända om gruvetableringen skulle få verkligt fotfäste med tanke på de geografiska områden som i dag finns för prospekteringar.

– Man ska undersöka möjligheten att införa områdesbestämmelser, säger Gottberg.

Markbundna undersökningar är tillståndspliktiga

Sedan 2000 har det ansökts om 4 277 undersökningstillstånd i Sverige, cirka 225 ansökningar per år. Sedan 2000 har 116 ansökningar fått avslag. I Falu kommun har det mellan januari 2014 och 12 juli i år inkommit 20 ansökningar om undersökningstillstånd. Under samma period har 16 nya undersökningstillstånd beviljats. Under samma period har ingen ansökan om undersökningstillstånd avslagits.

Gottberg poängterar dock att ett undersökningstillstånd inte automatiskt innebär att en ny gruva startar inom kort. Processen för att få till stånd en brytning är lång och mineralerna som gruvbolagen jagar stannar på sin plats.

– Avancerad prospektering sker inledningsvis från luften, men för att gå vidare måste man göra markbundna undersökningar. Dessa är tillståndspliktiga. Modern gruvdrift går sen djupare i jordskorpan. Men det innebär ändå en stor belastning på miljön, säger Gottberg.

Med medborgarförslaget vill Gottberg att Falu kommun säkerställer vissa värden för att kunna skydda bebyggelse.

– Vi har många värdefulla områden och där är det olämpligt med gruvbrytning. Att man får en översiktsplan ger inget skydd i sig men det är en markering och en förutsättning för att gå vidare med områdesbestämmelser. Men hur det ska fungera i praktiken kan jag inte svara på. Det vill jag att kommunen utreder. Jag tror att man kan stärka kommunens position mot gruvbolagen.

I dag varierar intresset för olika mineraler och världsmarknaden bestämmer priset.

– Zaffer (australiensiskt gruvbolag, reds. anm) är bland annat annat ute efter kobolt. Det är en värdefull batterimetall och därför går priset och intresset upp.

Svärdsjöåsen är ett känsligt område

Gottberg vill nu att kommunen beslutar på en rad punkter som försvårar för framtida gruvdrift i den fördjupade översiktsplanen. Till exempel ser han helst att kommunen utreder områden som är av betydelse för kommunens boendeutveckling och världsarv samt att anta områdesbestämmelser för de områden som behöver skyddas från oönskad exploatering.

– Svärdsjöåsen, till exempel, är ett känsligt område och det är också hela vattenvägen, konstaterar Gottberg.

FAKTA: Gruvor i Sverige

► Aitikgruvan i Gällivare, Norrbotten, startade 1968. Guld, koppar och silver. Drivs av Boliden.

► Malmberget i Gällivare, Norrbotten, startade på 1820-talet. Järn. Drivs av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag.

► Kiirunavaara, Kiruna Norrbotten, startade på 1860-talet. Järn. Drivs av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag.

► Gruvberget, Kiruna, Norrbotten, startade 2010. Järn.

► Leveäniemi, Kiruna, Norrbotten. Järn. Startade 1964 och lades ner 1983. Startade igen 2015. Drivs av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag.

► Mertainen, Kiruna, Norrbotten. Startade 2015. Järn. Drivs av Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag.

► Kaunisvaara, tidigare Tapuli, Norrbotten, Pajala. Järn. Startade 2012 och lades ner 2014. Startade igen 2018. Drivs av Kaunis Iron AB.

► Kristineberg, Västerbotten, Lycksele. Startade 1940. Bly, guld, koppar, silver och zink. Drivs av Boliden Mineral AB.

► Kankbergsgruvan, Västerbotten, Skellefteå. Startade 2012. Bly, guld, koppar, silver, zink. Drivs av Boliden Mineral AB.

► Maurliden, Västerbotten, Norsjö. Startade 2010. Bly, guld, koppar, silver och zink. Drivs av Boliden Mineral AB.

Renström, Västerbotten, Skellefteå. Startade 1948. Bly, guld, koppar, silver och zink. Drivs av Boliden Mineral AB.

► Björkdalsgruvan, Västerbotten, Skellefteå. Startades 1989. Guld, koppar och silver. Drivs av Björkdalsgruvan AB.

► Garpenberg, Dalarna. Startade på 1200-talet. Bly, guld, koppar, silver och zink. Drivs av Boliden Mineral AB.

► Lovisagruvan, Örebro, Lindesberg. Startade 1993 och 2004. Bly, silver och zink. Drivs av Lovisagruvan AB.

► Zinkgruvan, Örebro, Askersund. Startade på 1700-talet. Bly, koppar, silver och zink. Drivs av Zinkgruvan Mining AB.

► Vram, Skåne, Bjuv. Startade 1876. Eldfast lera. Drivs av Höganäs Bjuf AB.