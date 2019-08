Vill hjälpa monsundrabbade i Sydasien: ”De måste få tillgång till sjukvård och rent vatten”

Maja Vahlberg brinner för att hjälpa människor i katastrofens spår och just nu är det de monsundrabbade i Bangladesh, där en tredjedel av landet är översvämmat.

På ett insamlingsevent vill hon nu samla in pengar för att hjälpa till. På söndag, 1 september blir det ett insamlingsevent på Kristinegården i Falun, där pengarna som samlas in går till hjälp för de monsundrabbade.