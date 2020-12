Vincent Skoglunds känsla för snö: ”Min pusselbit var att visuellt berätta om snowboardkulturen”

Vincent Skoglund från Falun var med och definierade vad snowboard var, när sporten fortfarande var under uppbyggnad under tidigt 90-tal. Han var född under rätt tid, menar han.

– Min pusselbit var att visuellt berätta om sporten och livsstilen på ett nytt sätt. Snowboardfotograferna innan min tid var själva inte åkare. Jag och mina fotografvänner var en del av gänget. Det var en tid av sjudande kreativitet, vi testade, misslyckades, testade igen och lyckades. Olika genres smälte samman, säger Vincent Skoglund.

Och menar att han, inte medvetet, men genom en kontinuerligt skapande, bidrog till att skapa det vi idag kallar för “snowboardkulturen”.

Hur definierar du den då, snowboardkulturen?

– För mig kan det sammanfattas med två ord: kreativitet och självuttryck. Hur man kan vara kreativ och göra något nytt, utmana sig själv och uttrycka sig genom det. Det kan vara stilen man åker på, kläderna man bär eller hur man pratade med andra (baksidan på Vincents bok är full av slang kopplad till snowboard). Kollar man på actionbilderna tror man att det är det det handlar om.

Men den där ihoptryckta energin, det ungdomligt trevande var en stor del av kulturen med.

– För att tydliggöra kan jag jämföra med skidåkningen, som handlade mer om tävling och resultat. För mig och många med mig var snowboard synonymt med kreativitet. På nittiotalet var sporten ny, det var förbjudet att åka bräda på många skidorter. Liftgubbar var arga och det var en massa trassel. Det fanns element av uppror och vägran till underkastelse som var härlig för många unga människor, mig inkluderad. Idag ser sporten helt annorlunda ut: den är helt mainstream och det är många peppade farsor som vill föra brädåkningen vidare till sin avkomma..

Definierande är väl också att det fanns en spänning mellan skid- och snowboardåkare. Och ett litet nyp undslipper Vincent Skoglund;

– Ja, och snowboard räddade skidåkarna kan man säga. Skidorna hade ingen midja, kom du ihåg hur man fick åka och vicka på rumpan för att svänga? Sen kom snowboard med lite attityd och fräsiga kläder, snart kom skidor med ordentlig midja, timglasskidor. I slutet av 90-talet hade skidåkarna inspirerats och kom igen. Idag är de med i matchen igen, säger Vincent.

Nu har Vincent Skoglund sammanfattat sina upplevelser i Hunting for Bluebirds, en bok som är “en poetisk berättelse om snowboardkulturen och berättelserna och livshistorierna som skapats som ett resultat av den”. Bilderna i boken har han valt ut bland de tiotusentals prints och negativ som ha tog under sin tid som inflytelserik resande snowboardfotograf under 90 och 00-talet. Han har gått igenom alla bilder han någonsin tagit, och printade sedan ut 800 av dem

Boken är inget snowboardmagasin i bokformat, faktum är att det är ganska få bilder på åk och hopp. Varför?

– Det finns så många snowboardmagasin redan. Det här ska inte vara min portfolio över de snyggaste hoppen, det skulle bli för kliniskt och tråkigt. Jag vill istället bidra med resan, min egen och andras. Bilderna hänger ihop med varann och berättar historien utanför backarna.

– Jag tycker själv att avsaknaden av actionbilder sparar energin genom hela boken.

- Min fotografkollega Petter Cohen från Falun sa att det var länge sedan han tog del av en bok som hade så mycket mellan raderna. Det är väl underbart, tycker jag. Om jag skapat bilder som gör att man blir nyfiken. Jag hoppas att läsarna fångar upp känslan av en tryckkammare av lust och drivkraft. Om viljan att ta sig till ställen och uppleva saker. Och att fortsätta - hela tiden.

Hur började det?

– Jag var tillsammans med Emma som åkte skidor. Hon var från Bjursåsfamiljen Björkman “en riktig skidfamilj”. Hemma hade de en snowboard som jag lånade, och sen inte ville släppa.

– Då gick jag i gymnasiet, på Lugnetgymnasiets estestisk-praktiska linje. Jag ägnade mig mycket åt film och foto där, och det intresset sammanförde jag med snowboard. Det var två världar som möttes.

När Vincent tog studenten hade han två val: att praktisera hos en fotograf i Stockholm eller att göra säsong i Åre, och jobba på Konsum. Kärleken till snön fick styra. Han jobbade i butiken på kvällarna och spenderade lediga dagar i backen. Samtidigt byggde han ett mörkrum i en garderob i sin lägenhet och fotade mycket snowboard. Nätterna tillbringade han där.

– Det var lite mer magi med bilder då. Det tog mer tid, allt behövde framkallas.

När säsongen var över jobbade Vincent i tre månader på Scandbook i Falun för att samla ihop pengar till mer fotoutrustning och 100 rullar film. Efter genomförd investering hoppade han på en buss tillsammans med det svenska snowboardlandslaget och åkte med dem genom Europa, i jakt på de bästa åken.

– Många soffor har jag sovit på i mitt liv, konstaterar Vincent. Det var inget glamoröst liv. Inte alltid i alla fall, inte när vi var mitt i det.

Och hans bilder började publiceras i tidningar världen över: Sverige, Europa, USA, Japan.. Förutom att fota för tidningar började Vincent fota för flera varumärken. Och checkarna började rulla in.

– Det var en total dröm som slog in. Jag lekte mig fram, levde livet. Det var verkligen att leva drömmen.

Under många år jobbade Vincent Skoglund i Sydamerika på sommaren, i Europa och Japan på vintern.

Sedan fick Vincent ett stort uppdrag för Adidas, som gjorde att han släppte snowboard och drogs mer åt mode och streetkultur. Sedan började han göra konstfoto och projekt kring det. Och det är det han gillar bäst med foto idag.

– Kommersiellt foto inget för mig idag. Var inne på film ett tag. Men nja. Att fota och filma till sig själv känns roligare än att göra det för någon annan, tycker Vincent Skoglund.

Men lite glamour var det ändå?

– Det mest glammiga var kanske när jag flög till Canada och körde en fet snöskoter upp på berget för att fota för Burton, när det var gjort åkte jag direkt till Florida och fotade Boris Becker. Från det flög jag till Hong Kong på vernissage. Där hade Adidas gjort en sko med mitt namn på. Det var en massa press där och jag hamnade på röda mattan, de behandlade mig som en celebritet.

Du levde drömmen, säger du. Hur ser det ut idag då?

– Jag gör nog det fortfarande, resonerar Vincent. Även om jag jobbar och det ibland “bara” är jobb, så kör jag fortfarande på det jag gillar. Jag har haft få anställningar i mitt liv, frilanslivet gav mig smak på friheten att styra över mig själv. Att dansa efter någon annans pipa är inte för mig.

Du hade 300 resedagar om året under många år. Men nu har du landat?

– Idag är jag här. Jag har barn, familj och gillar att vara hemma. Men det är härligt att vara ute. Jag hittar sätt att få jobba utomhus, min skräck är att fastna framför datorn. Det vore farligt för min mentala hälsa, skrattar Vincent.

Och resa vill han fortsätta få göra, även om det får vänta:

– Jag hoppas verkligen att jag i en relativt nära framtid kommer kunna ställa ut bilderna i Falun, men också i New York, Zurich, Innsbruck och Tokyo, säger Vincent.

2008 var Vincent Skoglund med och startade upp Zound industries, som gjorde hörlurar. Han hade en del erfarenhet från det, då han var tidig investerare i WeSc.

– Jag gillar när ideer och ambition ger frukt. Jag älskar att hitta människor som har drivet som jag känner igen från mig själv, men för sin passion.

Alla gjorde lite av allt på Zounds, Vincent fokuserade mest på konceptualisering, formgivning, marknad och marknadsföring. Och ja, foto, såklart.

Bolaget Zound Industries omsatte 2 miljarder kronor 2019.

– Zound-resan var definierande av yrkeslivet, säger Vincent Skoglund.

Entreprenörskap tycker han alltid är intressant.

Vad är dina drivkrafter?

– De är föränderliga genom olika faser. Det är kul att lära sig saker. Jag går ofta vidare när det blir för mycket av samma, när jag kan något riktigt bra så byter jag branch. Någon guldklocka får jag aldrig, säger Vincent Skoglund.

Hur finns snowboard i ditt liv idag?

– Kärleken till brädan har jag kvar, jag älskar att åka. Och snowboardnätverket använder jag fortfarande - det är ju mina vänner. Vi delar livserfarenheter, tips och råd.

Bokprojektet är avklarat. Vad är ditt nästa projekt, vilka intressen ska du föda ihop nu?

– Det har tagit tid att fundera på vad jag vill göra nu. Det är spännande att se sig om, kolla vidare. Och ja, jag håller på med ett nytt projekt, som kommer att rullas ut under våren, säger Skoglund förteget.

– Och så var det kul att göra en bok - även om det var jobbigt. Det tog tio år. Men nu vet jag hur man gör. Så nästa bok, för fler får det bli förstås, hoppas jag kan komma om bara två år. Kanske.

Vem: Vincent Skoglund, 46

Aktuell; Med nya boken Hunting for Bluebirds

Gör: Fotograf och entreprenör. Snowboardfotograf från 1995-2006. Reste över hela världen, med 300 resdagar per år.

Från: Kniva i Falun

Bor: Reimersholme i Stockholm

Familj: Partnern Jeanette, dottern Stella, 11 och två bonussöner: Sondre 9 och Eskil 13.

Intressen: Blixtschack, långdistanssimning, bergsklättring, arkitektur

Instagram: vincentskoglundstudio

Boken kan beställas på hemsidan huntingforbluebirds.com