Vindkraftsmotståndets ledare satsar på valet i Malung-Sälens kommun: ”Jag ska in i kommunfullmäktige för demokratins skull”

Före detta kyrkoherden Arne Söderbäck är en stridbar general för Nej till vindkraft på Ripfjället som argumenterat i olika medier om varför det inte ska byggas några vindkraftverk. Det engagemanget har enligt egen utsago öppnat ögonen på honom hur det står till med demokratin i kommunen.

– Den motarbetar offentlighetsprincipen som genom tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Jag har till exempel begärt ut kommunalrådets e-post men måste då betala mellan 25 000 till 30 000 tusen kronor för den med hänvisning att kommunen enbart lämnar ut den i papperskopior och tar betalt för dem, säger han.

Det ska prövas om fullmäktige sammanträdde under lagliga former

Enligt Arne Söderbäck vore det enklaste att lägga e-posten på en usb-sticka så att han kunde läsa den på sin dator.

– Men det gick inte utan jag kunde bara få den på papper och betala för den. Det ser jag som ett sätt att försöka smussla och mörka och sätta grundlagen ur spel, säger han.

Förutom kommunens demokrati tänker Arne Söderbäck se till att frågan om vindkraft på Ripfjället blir en valfråga nästa år.

– Jag har överklagat det fullmäktige kommunen höll i Sälen där den beslutade sig för att inte utnyttja sitt kommunala veto till Förvaltningsrätten. Det ska prövas om fullmäktige sammanträdde under lagliga former eftersom jag inte fick komma in på mötet med hänvisning till att de åtta åhörare de släppte in innebar att det var fullt därinne i idrottshallen, säger han.

Det är detsamma som att lägga ner skolan oavsett att kommunen påstår

En annan fråga som Arne Söderbäck anser visar på kommunens smusslande är beslutet att enbart ha kvar lågstadiet på skolan i Rörbäcksnäs.

– Det är detsamma som att lägga ner skolan oavsett att kommunen påstår att de ska satsa på den. Med endast fyra lågstadieelever kvar så kommer den såklart att läggas ner efter valet.

En nedläggning vore ett stort misstag hävdar han. Istället ska kommunen satsa på skolan med tanke på Rörbäcksnäs framtid.

– Det ligger ju nära både Sälenfjällen och Trysilfjällen på norska sidan och även den nya flygplatsen. För att göra Rörbäcksnäs attraktivt för de som kommer att arbeta i fjällen eller i anslutning till flygplatsen så behöver det finnas en skola där, säger Arne Söderbäck.

– Men precis som rikspolitiken är stockholmsfixerad så är kommunpolitiken i Malung fixerad vid centralorten. Därför har man redan lagt ner skolorna i Öje och i Yttermalung. Nu står Rörbäcksnäs på tur efter valet. Men jag vet hur man organiserar demonstrationer genom engagemanget i vindkraftsfrågan och ser gärna till att det demonstreras i Rörbäcksnäs, fortsätter han.

Tystnaden och lugnet är lyx för storstadsbor

Ytterligare en hjärtefråga för honom är småföretagandet i kommunen. Det för honom tillbaka till vindkraftsfrågan på Ripfjället.

– Det finns 400 fäbodar i området kring den tänkta vindkraftsparken. Dessa kunde entreprenörer hyra ut till storstadsbor som vill ut i naturen inte minst i dessa tider. Tystnaden och lugnet är lyx för storstadsbor men förutsättningarna för det kommer helt att förstöras om vindkraftsverken kommer på plats.

Att Arne Söderbäck kommer att representera LPO vid valet 2022 och därmed också representerar partiprogrammet där LPO säger nej till frilevande varg i Sverige, att Sverige ska ut ur EU och att kärnkraften ska vara kvar till bättre alternativ presenterats, är inget han tänkt på närmare på.

– Landsbygdspartiet oberoende i Malung-Sälen är ett parti som själva beslutar vilka frågor de ska driva i kommunen. Det är dessa jag kommer att engagera mig i valrörelsen nästa år, säger han.