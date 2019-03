Nu är det klart. Vansbro är seriesegrare i division 2 mellersta västra i volleyboll. Det efter seger mot Lindesberg C hemma med 3–0 (25-23, 25-21, 25-19). I och med resultatet är Vansbro på tillräckligt avstånd till Lindesberg C i tabellen, och kan därför fira seriesegern. Lindesberg C ligger på andra plats i tabellen.

I och med detta har Vansbro hela elva raka segrar.

Nästa motstånd för Vansbro är Karlstad B. Lagen möts söndag 24 mars 14.30.