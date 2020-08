Walk of pain i Gagnef – Charlotta gick i 45 timmar: "Det är 80 procent hjärna"

– Jag var så otroligt lycklig när jag vann. Nu i efterhand känner jag mig helt hög av naturupplevelsen, så vackert, berättar Charlotta när vi ringde upp henne på måndagskvällen.

Att segra var hennes plan A, plan B att slå sitt personbästa och plan C att bli bästa dam. Hon checkade av dem alla. På måndags morgon stod hon som segrarinna i den fjärde upplagan av Gagnefs Walk of pain och fick motta en Dalahäst i trä.

Loppet anordnas av Edstjärns idrottsklubb för fjärde året. Det var 19 personer som startade i årets lopp.

Adrian Wahlström såg SVTs dokumentär om den nya sporten fotrally och bestämde sig för att skapa Walk of Pain. Deltagare i fotrally ska promenera oavbrutet dygnet runt tills näst sista deltagaren ger upp, då finns det en segrare.

Sporten kom till 2009 med inspiration från Stephen Kings rysare Maratonmarschen, men med den stora skillnaden att ingen bestraffas, eller riskerar avrättning då de ej orkar gå längre, utan de åker bara ur tävlingen. – Loppet är för alla. Det är för alla sorters människor. Vi hade mest deltagare från Stockholm i år. De var från många olika yrken, så det var kul att höra deras diskussioner, säger Adrian.

Vi mötte upp dem på söndagskvällen strax innan de nådde Vallmora. Tre deltagare fanns kvar i racet då. Charlotta Sahlström, Christer Lejon och Björn Olsson. De var inne på andra varvet kring banan. Det är en kuperad och naturskön bana.

– Det viktigaste är att bara fokusera på att fortsätta gå, och inte tänka framåt, säger Björn Olsson, 57 år från Lidingö som mådde riktigt bra här.

Christer Lejon, 57 år från Kramfors, gjorde debut i fotrally på Walk of pain förra året –Det gäller att överleva smärtan och bara fortsätta. Framförallt värker fötterna, de tar mest stryk. Det är lite stelt och känns lite överallt, men det ska det göra, säger Christer.

Charlotta Sahlström mår bra på måndagskvällen efter att fått sova ut några timmar och känner sig bara lite stel i kroppen.

Det tuffaste är den mentala biten förklarar hon. Hjärnspökena som kommer under nattens mörka timmar. Dipparna, när allt är som en berg och dalbana. Under den andra natten kunde Charlotta varken äta eller dricka, och hon fick gå och kräkas bakom buskarna i vägkanten. Värmen under dagen hade tagit hårt på henne. Med Scooter i lurarna och en stark mental vilja promenerade hon på.

–Det är 80 procent hjärna och 20 procent fysik. Efter ett tag känns det som det blir tråkigt och att man vill ge upp, man får dippar helt enkelt. Mörkret gör så att allt känns svårare. Då måste jag gå in i min egen bubbla tills det ljusnar igen. De som verkligen ska ha en stor eloge är alla underbara, glada och snälla funktionärer. Deras entusiasm bidrog till glädje som räckte långt, säger Charlotta, som även uppmanar till att alla borde prova på fotrally.