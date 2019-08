Weeping Willows på Dalhalla - klockrent bra konsert , melankoliskt och innerligt

Det är melankolins afton i Dalhalla på fredagskvällen. Och så väl den här speciella musikstilen som Weeping Willows bjuder på passar in i miljön.

Weeping Willows

Dalhalla

Fredag: 23 augusti

Betyg: 4/5

Att Magnus Carlssons röst är något alldeles extra och speciellt torde alla vara överens om, men att det skulle bli så här klockrent bra just i Dalhalla hade jag inte föreställt mig på förhand. Det är innerligt. Smäktande. Och melankoliskt.

Att kvällen påminner mer om höst än om sommar (min mössa åker på mot slutet) spelar säkert också in för att stämningen ska bli lite vemodig på det där vackra viset. Kvällen till ära är den vanliga kvartetten dessutom rejält förstärkt, inte mindre än elva extra musiker är med, varav en stråkseptett vars toner liksom svävar mot kvällshimlen ut i rymden.

Kvällens starkaste ögonblick är när låten ”Let go” från senaste albumet presenteras och framförs. Magnus berättar att det är den text han är mest stolt över att ha skrivit, att det tog honom fyra år att få den klar och att den handlar om hans föräldrars bortgång. Oerhört starkt.

I övrigt har bandet på ett helt nytt sätt blivit politiska. Weeping Willows som gjort sig kända för sina smäktande kärlekssånger har gått och blivit miljöaktivister. Det är egentligen temat på hela den nya skivan ”After us” och jag hinner skeptiskt tänka ”vad är nu detta?” innan jag är frälst.

För det här är precis lika ärligt som allt annat bandet gjort, och handlar inte alls om att plocka billiga Greta-poäng. Det går väldigt fint ihop med bandets stil med texter om vår gemensamma jord, och textraden ”why do we crusch the things we love?” från låten ”Another future” etsar sig fast.

En annan fin detalj är att mellansnacken känns spontana. Så pass att det blir förvirrat mellan varven till publikens stora förtjusning. Magnus ska förklara hur viktigt det är med föräldraskap och hamnar i en teori att det är nästan som att vara en trädgårdsmästare att vara förälder.

När han säger att ”man måste vattna dem” undrar jag om det plötsligt är Thomas Di Leva vi har på scenen, men just då brister Magnus själv ut i skratt och fortsätter ”och nu vet jag inte vad jag pratar om” varpå en hjälpsam man i publiken ropar ”och få dem att älska Bajen” vilket naturligtvis roar alla.

Och sent kommer jag att glömma avslutet på hiten ”Touch me” där Magnus plötsligt förvandlas till Samantha Fox. Mycket otippat och väldigt roligt. För att ha kunna framföra texter om död, uppbrott och en jord som behöver tas omhand, och ändå kunna bjuda in till skratt, det är en konst.

Frida Trygg Stöffling