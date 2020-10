Ytterligare en butik lämnar Kupolen – "Försämrad lönsamhet"

Cap och Blomsterriket har på kort tid lämnat Kupolen. Åhléns lämnar i april. Nu överger ytterligare en butik köpcentret då butiken Cubus stänger. Julie Bragli Eckhardt, kommunikationschef i modekoncernen Varner, bekräftade nedläggningen under torsdagseftermiddagen.

Vad beror det på?

– Det handlar om försämrad lönsamhet under en längre period, säger Julie Bragli Eckhardt.

Hur många anställda berörs?

– Det rör sig om 4-5 personer.

Koncernen Varner har även en Cubus-butik i Falun som inte kommer att beröras av nedläggningen i Borlänge.

Är det någon nyetablering på gång i regionen Falun/Borlänge eller Dalarna?

– Nej, Inte i dagsläget.

I början av nästa år ska modekedjan Cubus, som idag ligger på plan 3 i Kupolen, slå igen. Man försvinner därmed från Borlänge.

– Det kommer att ske under det första kvartalet. Inget datum är ännu satt, säger Julie Bragli Eckhardt.

Fakta - Varner-Gruppen

Varner-Gruppen AS är en norsk koncern av klädbutiker. Koncernen är privatägd och kontrolleras av familjen Varner via olika aktiebolag. Gruppen har via sina dotterbolag runt 1100 butiker i olika länder i Nordeuropa, varav runt 500 i Norge. Därutöver finns butiker i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Island, Lettland och Polen.

Fakta - Butikskedjor i Varner-Gruppen

Junkyard, Bik Bok, Carlings, Cubus, Dressmann, Dressmann XL, Levis Store, SOLO, Urban, Volt, Days like this, Wearhouse och WOW by BikBok.

Källa: Wikipedia