Ytterligare sex avlidna i Dalarna – folktandvården i Domnarvet stängs

Måndagens besked visar att ytterligare sex personer har avlidit i länet. Nu är det sammanlagt 22 personer. Region Dalarna köper in andningsskydd och Falu lasarett får en ny syrgastank som ger fördubblad kapacitet för syrgas. Folktandvården i Domnarvet stängs och all tandvård sker i Jakobsgårdarna under coronatiden.