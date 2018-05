Nazimärkta vapen inlämnade under amnestin: "Kan kopplas till ett tyskt krigsflygplan"

Vapenamnestin är över. Runt 500 vapen har inkommit i Dalarna mellan den 1 februari och 30 april då man kunde lämna in vapen anonymt utan att straffas för innehav.

I hela landet uppskattas att det lämnats in runt 10 000 vapen, en lägre siffra jämfört med den förra vapenamnestin.

Siffrorna är dock preliminära och kan komma att ändras under handläggningen de kommande veckorna, berättar Christian Eriksson, gruppchef för vapenhandläggarna i region Bergslagen.

– Nu har vi fått in vapnen men det är mycket kvar att göra. Nu börjar det administrativa, att sammanställa det vi fått in, säger Christian Eriksson.

Det mesta som har kommit in handlar om olika typer av jaktgevär men det har även lämnats in en del enhandsvapen, som pistoler och revolvrar, samt vapendelar, bland annat pipor och slutstycken. I region Bergslagen har även runt två ton ammunition lämnats in.

Polisen har även fått ta emot en del udda vapen. På stationen i Mora lämnades fem helautomatiska vapen in, tillverkade i Finland och använda i Sverige under 1930-1950-talen.

– Det är militära vapen, svenska armévapen och även en hel del pipor och underbeslag till dessa. Av bilder att döma ser de ut att vara i bra skick, säger Christian Eriksson.

Han berättar att polisen i Värmland tagit emot en del vapen som går att härleda till andra världskriget.

– Det handlar om nazimärkta vapen, bland annat en signalpistol vars historia kan kopplas till ett tyskt krigsflygplan som fick gå ner vid gränsen. Den har ett tryck med den tyska örnen på.

Det handlar även om några pistoler, också de nazimärkta, som tillverkades under en kort period under Tysklands ockupation av Belgien.

– Det kan ha varit någon med tysk bakgrund som kommit till Värmland, men de kan även ha hämnat i länet i och med den byteshandel som pågick mellan tyskar och ortsbor.

Vapnen ska nu räknas och det görs även en koll om det är något vapen som det finns tillstånd för.

– Då måste vi höra av oss till ägaren, berätta att det här vapnet har kommit in och fråga om de vill göra anspråk på det. Sen har de en månad på sig, säger Christian Eriksson.

– Ibland är det ägare som ville bli av med vapnet och lämnade in det, men så är det ett vapen som ska skrotas. Dessa ska räknas bort ur högen.

När allt är färdigräknat skickas vapnen till Nationellt forensiskt centrum, NFC, där de skrotas, vilket betyder att de källsorteras under kontrollerade former. Vissa vapen går dock igenom ytterligare kontroller.

– Det kan vara att ett vapen är intressant i någon aspekt. Det kan handla om en annorlunda vapentyp eller en revolver som man misstänker kan vara det som användes vid palmemordet. Då gör man olika prover och referensskjutningar.