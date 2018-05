Google-avverkningen blev till pengaregn över Horndals föreningar – nästan en halv miljon delades ut

Googles eventuella etablering ger klirr i kassan till Horndals föreningar. Avverkningen av skogen kommer att ge mellan 4-6 miljoner kronor till kommunen. 1 miljon av dessa kommer att komma Horndalsföreningarna och således Horndalsborna till gagn.

– Dessa pengar som avverkningen genererar vill vi ge tillbaka till Horndal. Så 1 miljon har vi avsatt till föreningar och när vi gick igenom ansökningarna efter den första omgången var vi väldigt nöjda, säger kommunalrådet Lars Isacsson (S) och fortsätter:

– Vi har också pratat med Google om det här och de tycker att det här är en riktigt bra idé.

Under fredagen presenterades vilka föreningar som fått pengar i den första ansökningsomgången, total sex stycken. Horndals IF, Horndalsrevyn, Horndals brukspark, By skytteförening, Fornby klint och Bruksparkens sommarteater fick alla pengar.

– Vi tyckte att alla ansökningar var relevanta, så även om vi såg att ansökningar var över de 300 000 kronorna vi sagt skulle gälla för första omgången, så ville vi köra. Nu blev det knappt 500 000 kronor.

Föreningen Horndals brukspark kommer få 80 000 kronor. Med pengarna vill de göra om fasaderna i bruksparken.

– Vi har jobbat de sista sex åren med renovering av fastigheterna och ska de här fastigheterna kunna bestå till kommande generationer måste man åtgärda vissa saker, säger Tommie Hildman från föreningen och fortsätter:

– En länsantikvarie från Falun har varit här och knackat lite på fasaderna. Hon hittade en nyans fasaden varit målad i en gång tidigare, så det är den nyansen vi vill återställa till med hjälp av de här pengarna.

Horndalsrevyn kommer få 90 000 kronor och dessa ska i huvudsak gå till att restauerera en ridå.

– Vi använder ju kulturforums aula för revyn. Där finns en originalridå i spräckliga färger som vi inte använder. Den svarta ridå vi har nu börjar bli sliten och behöver bytas, så det är det vi ska använda pengarna till, att byta ridå, säger Bengt Holmertz.

Horndals IF kommer få ungefär 60 000 kronor och ska investera summan i att byta ut de träbaracker de har vid elljusspåret i dag.

– Vi har tänkt att ersätta de här med en grön plåtcontainer som är tjugo fot stor. Så där passar bygdepengen in väldigt bra, säger Olov Söderkvist.

By skytteföreningen erhåller 99 500 kronor och ska lägga pengarna på att köpa in nya vapen till skyttehallen i Horndal.

– Vi har genomfört en renovering av skyttehallen med elektronisk markering och hela den biten. Det här blir en förlängning av det. Vi vill uppgradera vapengarderoben, så nu känns det som att vi kommer komma i mål, Niklas Lindmark från By skytteförening.

Fornby klint har sökt om pengar för att bygga en ny stuga. De kommer få 130 000 kronor för att göra det.

– Vi har börjat med gratis skidutlåning, vilket varit väldigt populärt. Vi har ett trettiotal utrustningar som vi lånar ut under säsongen och dessa har vi haft i våra befintliga lokaler, men det har blivit otroligt trångt. Vi vill fortsätta med det här och erbjuda den här möjligheten för folk, så därför vill vi få tag i en större lokalproducerad stuga som vi kommer använda som skiduthyrningsbod, säger Emma Viklund på Fornby klint.

Sommarteatern i Horndals brukspark kommer att få drygt 31 000 kronor och planerar att investera pengarna i ljud.

– Man vill ju ha så bra kvalitet som möjligt. På föreställningen är det kvalitet och på texten och då vill man också ha det på ljud. Så därför kommer de här pengarna gå till tekniker och bra ljud under föreställningarna, säger Ann Björklund på sommarteatern.