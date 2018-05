En man ska ha skickat penisbilder till minderåriga flickor – åtalas för flera brott

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Mannen i fråga är i 30-årsåldern och bosatt i Falu kommun. Han har åtalats vid Falu tingsrätt misstänkt för flera fall av sexuellt ofredande. Tillvägagångssättet ska ha varit detsamma vid samtliga fall.

Enligt åtalet ska mannen, mellan mitten av juni och den 28 september 2013, ha skickat bilder på en penis till en flicka som vid tillfället var under 15 år. Han ska även ha skickat flera meddelanden med sexuell innebörd till flickan. Bilderna och meddelandena ska ha skickats via via Skype, som är en tjänst för videosamtal via internet. Enligt åklagaren borde mannen ha antagit att flickan var under 15 år.

Samma sak ska även ha skett i mitten av maj 2013. Mannen ska då ha skickat en bild på en penis till en annan flicka som var under 15 år. Även detta ska ha skett via Skype.

Som bevisning lägger åklagaren fram förhör med mannen samt målsägandens samt konversationer från Skype, en bild från den ena flickans dator samt material från mannens dator.

Den åtalade mannen förnekar brotten.

