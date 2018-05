The Sounds uppträder i Leksand – "Vi har lagt ribban högt"

Leksandsfestivalen får fint besök i form av världsartisterna The Sounds.

Det klassiska bandet med sångerska Maja Ivarsson som frontfigur har tidigare levererat hits som "Living in America", "Seven Days a Week" och "Hit Me", bland mycket annat örongodis. The Sounds gör nu ett emotsett liveframträdande i Leksand.

På hemmaplan spelar Stiko Per Larsson, sångare och gångare.

Nöjesjournalisten Jan Gradvall skrev om Stiko Per:

"Precis som Lars Winnerbäck suddar han ut gränserna mellan folkmusik och rockmusik”.

Putte i Parken bjuder även på bland andra Idol-vinnaren Chris Kläfford, festivallegendarerna Den Svenska Björnstammen och folkkära Kikki Danielsson.

– Ett brett fält av artister vi är mycket nöjda med, säger arrangören Niclas Lagerstam.

– Det är extra kul att arrangera en musikfestival där så varierade genrer som Mustasch och Kikki Danielsson spelar från en och samma scen.

Artister som uppträder på Putte i Parken i Leksand, Hembygdsgårdarna 13-14 juli:

• Chris Kläfford• The Sounds• Hardcore Superstar• Mustasch• Kikki Danielsson• Stiko Per Larsson• Den Svenska Björnstammen.