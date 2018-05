24 miljoner sämre på en månad: ”Det är jätteoroande”

Hör förvaltningschefen: Därför placeras unga i familjehem:

Ordföranden för social- och utbildningsnämnden är lika bekymrad.

– Det här är väldigt oroväckande och alarmerande, säger Hanna Lindgren (S).

28 februari angav prognosen för helåret att social välfärd skulle kosta 153,4 miljoner kronor. I årsprognosen som gjordes 31 mars hade kostnaderna ökat till 177,9 miljoner kronor.

Detta kan jämföras med budgeten som ligger på 133,5 miljoner – enligt senaste prognosen dras budgeten således över med 44,4 miljoner.

– Vi fick alldeles för lite pengar. Vi kommer snarast att skriva till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och begära mer pengar, säger Hanna Lindgren.

Både hon och Barbro Forsberg Nystedt framhåller att man en längre tid varslat om att kostnaderna befaras öka kraftigt för placeringar av barn och ungdomar på familjehem och institutioner.

– Men vi har inte en aning om varför prognosen för underskottet ökade så mycket på bara en månad. Nu tänker vi ta hjälp av SKL (kommunernas intresseorganisation) och deras analysgrupp. De får titta på det här med nya ögon och lämna förslag på vad vi kan göra annorlunda, säger Barbro Forsberg Nystedt.

Av det nu beräknade överdraget av budgeten med 44,4 miljoner står ökade kostnader för socialbidrag för 15 miljoner, HVB-hem för nyanlända för 4,5 miljoner och insatser i form av familjehem och institutioner för barn och ungdomar och vård av missbrukare för 24,5 miljoner.

Forsberg Nystedt berättar att man ser en utveckling där allt fler barn och ungdomar, både svenskfödda och inflyttade, har behov av placering på familjehem eller institution.

– Totalt under 2017 var det 109 barn och unga som var placerade och i dessa siffror är inte ensamkommande inräknade. Och totalt 21 vuxna var placerade på behandlingshem. Motsvarande siffror under första kvartalet i år var 80 respektive 27 och vi räknar med att antalet kommer att öka under året.

Hon uppger att kommunen har brist på egna familjehem och att man därför måste anlita konsulentstödda privata familjehem i större utsträckning. De är avsevärt dyrare och kostar kommunen i snitt 59 000 kronor per barn och månad. För kommunens egna familjehem är kostnaden i snitt 21 000 kronor.

För att få ned kostnaderna ska man försöka kontraktera fler egna familjehem och satsa mer på öppenvård i familjernas hem så barnen inte behöver placeras. Likaså är avsikten att erbjuda fler missbrukare öppenvård på hemmaplan.

Notgårdshemmet har länge använts som boende för ensamkommande under 18 år men nu minskar den gruppen snabbt. Därför ska det utredas om Notgårdshemmet kan omvandlas till stöd- eller utslussboende för ungdomar som vuxit upp i familjehem.

Finns det risk för att underskottet kommer att vara ännu högre i nästa årsprognos?

– Nej, vi tror inte det. Våra tjänstemän har gjort noggranna beräkningar så prognosen ska inte försämras ännu mer. Vi måste nu arbeta innovativt med att minska överskridandet, svarar Barbro Forsberg Nystedt.