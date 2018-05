Pizzeria trakasserad med nazistpropaganda – nu ska de polisanmäla

Det är pizzerian Titanic i Ludvika som på sin Facebooksida skriver att man den 1 maj i år, i samband med förstamajdemonstrationerna, visade en man med klara sympatier för nazism ut från restaurangen. Innan mannen visades ut hade denne provocerat en familj som satt och åt.

Pizzerians ställningstagande mot nazism fick stor spridning i landets medier.

1 MAJ: Läs allt om förstamajdemonstrationerna i Ludvika här

Efter 1 maj har pizzerian fått ta emot en rad beställningar. Beställningarna har aldrig hämtats, vilket innebar en ekonomisk tyngd för företaget. Man har också fått motta ett otal brev med nazistisk propaganda. För utebliven betalning för de beställda pizzorna samordnade We Are Dalarna en insamling för att täcka förlusterna.

– På 18 minuter fick vi in 3100 kronor, så vi fick lov att stoppa insamlingen nästan direkt, säger Elias Lodin på det antirasistiska nätverket We Are Dalarna. Vi måste stötta den som står emot nazister och det visade sig att det är många människor som ställer upp. Men vi har fått berättat för oss att de pizzor som inte hämtas ges till EU-migranter. Ludvika har nu visat två gånger att man stöttar mot nazisterna.

Under fredagen valde restaurangen att polisanmäla händelserna efter att man fått motta ett flertal hot.

– Det började på 1 maj och sen har det kommit hit efter det, det har varit två eller tre personer. De öppnar dörren och skriker att vi ska försvinna från deras land. Jag tycker att vi människor måste sluta hata varandra. Vi lever i samma värld och vill ha en bra framtid, säger Josef Yerüm på Titanic Restaurang och Pizzeria i Ludvika.

I dag kan pizzerian inte leverera mat om någon ringer från dolt nummer.

– Då lagar vi ingen mat. Kassans omsättning har, efter de här beställningarna, sjunkit med 70 procent. En i personalen har fått lov sluta. Jag har sagt att jag inte vill ha någon lön den här månaden. Vi måste kämpa mot nazisterna och för att göra världen bättre, säger Yerüm.