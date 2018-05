Quick-skandalen blir storfilm – med kända skådespelare och Hollywood-regissör

En av anledningarna till det är att filmen delvis samproduceras med Film i Väst.

– Vi har ingen långfilmsfond än även om vi jobbar för det och vi har inte blivit kontaktade om projektet i nuläget, berättar Mattias Ehrenberg, filmkonsulent på Film i Dalarna.

Men klart är det däremot att filmen om rättsskandalen blir av. Mycket av manuset bygger på journalisten Hannes Råstams bok "Fallet Thomas Quick - att skapa en seriemördare" och som själv också kommer gestaltas i filmen och spelas av skådespelaren Jonas Karlsson.

– Det finns så många delar i det här som är spännande. Man undrar vad som hände där inne när de träffades. Det är som ett kammardrama, bara det är ju en pjäs, säger Karlsson till TT.

Huvudkaraktären i "Quick", det vill säga Sture Bergwall/Thomas Quick själv, kommer att spelas av dansk-svenske skådespelaren David Dencik.

Han har tidigare spelat huvudrollen i filmatiseringen av Lasermannen, varav historien bakom Quick fascinerat Dencik till den grad att han själv faktiskt köpte rättigheterna till filmatiseringen av Råstams bok.

– Det är en historia som är så detaljerad och rik att jag gärna hade gjort tolv avsnitt på 60 minuter för en tv-serie, men nu måste man hitta in till det bästa och viktigaste, säger David Dencik till TT.

Han är dock noga med att två timmars-filmen inte är en dokumentär.

– Man måste verkligen skala fram det som är det viktigaste, som är essensen och renodla det till något som folk kan ta ställning till. De viktigaste milstolparna är mötena mellan Råstam och Quick, säger han.

Regissören Mikael Håfström, som gör sin första svensk film sen Ondskan från år 2003, menar att projektet är ett drama.

– Eller en karaktärsdriven psykologisk thriller eller ett journalistiskt drama, säger Håfström till TT.

Fokuset kommer just ligga på Hannes Råstams möte med den misstänkte seriemördaren och hur reportern ifrågasatte ett helt rättssystem - en härva som dock inte löstes upp först efter Råstams död, då Bergwall beviljades resningsprocesser och senare frigavs.

"Genom hemliga källor, mängder av fakta och en människas ihärdiga känsla för rättvisa fängslas publiken ända till det överväldigande slutet", skriver Film i Väst i sin synopsis för filmen.

Men trots att Bergwall själv är född och uppvuxen i Falun och även satt inspärrad på Säters rättspsykiatriska klinik, så ska inte dalfolket vänta sig att se ett filmteam dyka upp i trakterna.

Filmen börjar spelas in i höst och en del kommer spelas in just i trakterna i Västra Götaland, vilket Film i Väst bekräftar i ett pressmeddelande - fast till tidningen så är filmens producent lite mer svävande om var allt ska spelas in.

"Vi kommer inte ännu gå ut med platser, etc, då vi är mitt i planering och planeras filma i höst så det finns nog bättre underlag för mer information längre fram", skriver Helena Danielsson, producent på Brainacademy som samproducerar filmen "Quick".

Filmen väntas få svensk biopremiär hösten år 2019.