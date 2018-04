Skedvibo vill ha flera busshållplatser – "Skulle spara 20 timmar i pendlingstid per månad"

Skedvibon menar att det sedan förändringarna infördes blivit mycket sämre möjlighet att pendla med buss för dem som bor i den norra kommundelen. Om man till exempel ska åka linje 131 på sträckan mellan Falun och Hedemora måste man först ta sig till knutpunkten vid Fäggeby.

"Vi är hänvisade att resa via Fäggeby som ligger cirka en mil söderut för att där byta till buss 131 och resa cirka en mil norrut igen och svisha förbi vår "hemmahållplats".

I förslaget framhäver hon att den extra restiden tar cirka 30 minuter extra per resa, vilket innebär 20 timmar i pendlingstid per månad eller 240 timmar per år.

"Detta har tyvärr lett till att flertalet personer börjat resa med bil istället".

Skedvibon menar att det finns många argument för att införa en eller två hållplatser till, bland annat för att Fäggeby fungerar dåligt som knutpunkt. Det finns ingen cykelväg dit och hållplatsen har varken pendlarparkering eller skydd mot väder och trafik, skriver hon.

Skedvibon föreslår nu att det införs en eller två hållplatser på linje 131:s delsträcka genom Säters kommun mellan Hedemora och Falun. De hållplatser hon tycker ska införas för den linjen är vid Pingbo, riksväg 69, i första hand men eventuellt också vid Hysta vägskäl.

Nu återstår att se om Säters kommunpolitiker kan eller vill bidra till fler busshållplatser i Stora Skedvi.

