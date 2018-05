No shame samlade in 110 000 kronor: "Större och bättre än jag kunnat föreställa mig"

Kampanjen No shame gick i mål den 20 maj, på årsdagen av Liselas lillebror Alexanders död. 110 000 kronor har samlats in, bland annat genom försäljning av armband med No shame-budskapet.

På sociala medier skriver Lisela Hellberg bland annat följande:

"No shame blev mycket större och bättre än jag någonsin kunnat föreställa mig. Jag har valt att i Alexanders minne skänka pengarna lika till följande organisationer: Suicide Zero, Mind, Hjärnfonden samt SPES (Riksförbundet för SuicidPreventionen och Efterlevandes stöd).

Det viktigaste för mig har aldrig varit antalet kronor jag kan samla in. Utan det har varit att utforska ämnet psykisk ohälsa och att med er hjälp sprida det viktiga budskapet och börja våga prata om de svåra och jobbiga som vi alla går igenom."

