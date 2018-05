Tung dag för Dalkurd – förlust och skada

För Dalkurd väntade, under söndagen, ett allsvenskt möte mot de nyblivna cupmästarna Djurgården, på Tele2 Arena.

Det var Stockholmslaget som tog kommandot direkt från start. DIF-supportrarna skrek efter en straff, redan efter fyra spelade minuter, efter vad som såg ut att vara en misstänkts hands, men domaren tyckte annorlunda och spelet fortsatte.

Några minuter senare tvingades Dalkurd att ersätta en skadad Andrew Michael Stadler med Leonard Pllana.

Det var oerhört nära att Oliwer Berg gav sitt Dalkurd ledningen i den 25:e minuten – men DIF-målvakten stod för en superräddning och släppte ingen retur.

I den 44:e minuten var det återigen nära att bollen skulle gå in. Djurgårdens Tino Kadewere slog in bollen framför mål och med ytterst liten marginal styrde en Dalkurdförsvarare bollen utanför stolpen. Men den första halvleken slutade mållöst.

Den andra halvleken började likt den första med en skada. Djurgårdens mittfältare, Haris Radetinac, tvingades efter en het duell med Irfan Jasarevic gå av planen med en befarad axelskada.

Men kort därefter fick Kadewere sin revansch och placerade in ledningsmålet för Djurgården. Det blev också matchens enda mål och Djurgården bröt därmed sin långa förlustrad i allsvenskan.

Dalkurd jagade febrilt kvittering, men avsluten var inte nykomlingens bästa gren under söndagen. Laget är efter den senaste förlusten kvar på fyra poäng efter åtta omgångar.

Efter matchen var Dalkurds-kaptenen besviken:

- Jag vet inte vad jag ska säga, jag vet inte vad vi ska göra för att vinna en match. Utan att veta för mycket, så tycker jag att vi har tre, fyra hundraprocentiga chanser i första halvlek. Om vi inte får in ett mål eller två borta mot Djurgården, så blir man straffad, säger Rawez Lawan till C More.