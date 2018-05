Eva Hillered överraskar på nytt

Skönsjungande Eva Hillereds förra soloalbum "Heaven & hill" (2011) var bra.

"New me" är bättre och ett av vårens mest spelade album hos undertecknad.

Det växer i styrka för varje spelning och med volymen uppskruvad är det ännu bättre!

Rutinerade Eva Hillered har varit med i många konstellationer och sammanhang vid sidan om att hon bedriver sång- och låtskrivarkurser. Hennes åttonde soloalbum inleds med medryckande titellåten New me. Fast albumets mest gripande låt är makalöst vackra kärlekslåten Hearts beating as one.

Hans Bloom

Recensionsfakta:

Eva Hillered

New me

(Hillsongs)

