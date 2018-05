Masarna vann mötet med Västervik hemma med 48–42 på tisdagen i Elitserien i speedway.

Przemyslaw Pawlicki körde in 10 poäng, övriga poäng för hemmalaget kördes in av Tai Woffinden 9, Kim Nilsson 9, Linus Sundström 8, Adrian Cyfer 7 och Antonio Lindbäck 5, poängen för Västervik kördes in av Peter Ljung 18, Grzegorz Zengota 8, Peter Kildemand 8, Mikkel B Jensen 6 och Magnus Karlsson 2.

I nästa match möter Masarna Smederna borta på tisdag 22 maj 19.00.