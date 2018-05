Debatt: Mag- och tarmförbundet: Om vi inte gör något nu har Sverige snart flera nya folksjukdomar

Mag-tarmsjukdomarna är västvärldens dolda epidemi. Om de inte stoppas nu kommer Sverige snart att ha flera nya folksjukdomar att hantera med de vård- och samhällskostnader som det medför. Forskningen står på gränsen till flera stora genombrott men en mer fokuserad strategisk inriktning, klokare regelverk och tätare samarbeten krävs.

Att en satsning på mag-tarmforskning kommer att löna sig på lång sikt är det ingen tvekan om

Under Gastrodagarna i Falun denna vecka delar Mag-tarmfonden helt utan pukor och trumpeter ut årets stipendier till forskare. Det är en av Sveriges minsta forskningsfonder med ett av de största uppdragen: att lösa gåtorna om magens sjukdomar.

Fonden ägs av två ideella organisationer; Svensk Gastroenterologisk Förening och Mag- och tarmförbundet. Stipendiemedel kommer in genom sponsorer och privatpersoner som pärlar armband, anordnar välgörenhetslopp, skänker minnesgåvor i anslutning till begravningar eller samlar in pengar under syjuntan.

1,5 miljoner människor lever med mag-tarmsjukdomar.

Enbart de kroniska, inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohn’s och ulcerös kolit kostar samhället 3,6 miljarder per år.

Mag-tarmfonden delar ut 600 000 kr till forskningen.

Den ekvationen går inte ihop.

Genom de senaste årens satsning på kvalitetsregister ligger Sverige bra till vad gäller den epidemiologiska forskningen. Men för att hantera kroniskt sjuka patienter krävs också annan forskning. Omvårdnad, nya läkemedel och metoder för diagnostisering måste förbättras, förfinas och effektiviseras.

Mag- och tarmförbundet vill:

• att mag-/tarmsjukdomarna ges ett tioårigt nationellt forskningsprogram i forskningspropositionen 2020, alternativt blir föremål för en särskild forskningssatsning. De just nu superheta forskningsområdena kring tarmbakterier och artificiell intelligens i beslutssystem är två självklara inriktningar i en sådan satsning.

• att förutsättningarna för den translationella (patientnära) forskningen förbättras.

Här måste vissa patientsäkerhetsfrågor lösas. Socialminister Annika Strandhäll står precis inför uppgiften att inrätta ett nationellt patientråd. Det blir en ypperlig första uppgift för detta råd att skapa ett nationellt forum för dialog kring just translationell forskning och patientsäkerhet.

Resultaten av de strategiska forskningsbeslut som fattas idag – bra eller dåliga – syns inte förrän dagens politiker, tjänstemän, forskare och vårdpersonal sedan länge lämnat sina poster. Mod och långsiktighet krävs här, särskilt under ett valår då det matas valfläsk med kort utgångsdatum på grillen så att det osar i grannskapet. Långsiktiga beslut vinner sällan röster.

Men att en satsning på mag-tarmforskning kommer att löna sig på lång sikt är det ingen tvekan om. Både vad gäller mänskligt lidande och samhällsekonomiska vinster.

Mag- och tarmförbundet genom:

Margareta Röstlund, Förbundsordförande

Peter Eneroth, Generalsekreterare