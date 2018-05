Debatt: Rickard Söderberg: Jag är inte rädd för NMR, men de verkar rädda för mig

När Nordiska Motståndsrörelsen eldade upp regnbågsflaggan på Bodens tågstation dröjde det inte många minuter innan Bodens första Pride var inbokad. Man kan tänka att människor som anser sig själva vara av en överlägsen ras skulle kunna förutse detta. Men nu är det de trubbiga sinnena i NMR vi pratar om.

Med min tro på kommunikation som isbrytare, också för hjärtan av is, ger jag återigen nazisterna en chans att bevisa att de besitter mer mod än en harkrank.

Nordfront skriver på sin hemsida:

”Rikshomofilen Rickard Söderberg invigningstalade redan på torsdagen, där han hade flera vakter med sig för att han kände sig hotad av nazister som påstods ha eldat upp en eller flera prideflaggor”.

Påståendet om flaggorna kommer från storslagna inlägg med bilder på Nordfronts egen sida, men jag noterar att inte ens de själva anser sin egen hemsida vara en tillförlitlig källa. Och som vid alla stora evenemang finns det ordningspersonal på plats. Den som skulle passa på mej var däremot en god vän från Riksteatern, som jag helt ärligt tror ägnade ca 100% av sin uppmärksamhet åt en flirt hen hittat i publiken. Så min största rädsla var att hen skulle spela bortamatch och jag få äta nattmacka helt själv på hotellet sen.

Oannonserad koriander i mat. Irrande harkrankar. Att tvingas borra upp något med slagborr. Oklippta tånaglar. Att halka när jag går ur badkaret. Detta är några av de saker jag är rädd för.

Att stöta på medlemmarna i NMR däremot är jag ungefär lika rädd för som att bli träffad i huvudet av en kruka guld vid regnbågens slut. De två sakerna är nämligen också ungefär lika sannolika.

Jag bjöd in stridspittarna till min konsert i Boden, för att ge dem en chans att snacka lite, efter allt skitsnack de hängett sej åt på twitter. De vågade sej naturligtvis inte dit, utan valde istället att natten innan tapetsera teatern med sina klistermärken. Ett uppvisande mod som vida underträffas till och med av den irrande harkrankens.

Där avslutades äventyret i Boden och jag drar vidare mot Ludvika medan NMRs medlemmar fortsätter vara ungefär lite hotfulla som koriander.

Få har missat den generande uppvisningen i att skrävla trots avsaknad av både bildning och begåvning som NMR bjöd på, på 1 maj. Ikväll håller jag konsert i Grangärde utanför Ludvika och jag har reserverat några platser till NMRs morske män i den slutsålda kyrkan. Med min tro på kommunikation som isbrytare, också för hjärtan av is, ger jag återigen nazisterna en chans att bevisa att de besitter mer mod än en harkrank. Jag hoppas vi under lugna former kan tala om varför vår vildsläppta kärlek faktiskt är att föredra, framför deras vildsint hat.

Jag tvivlar dock på att de vågar komma, utan de lär sin vana trogen gömma sej i mörkret som läskiga oklippta tånaglar.

Rickard Söderberg