Angelica Andersson: "Jag fortsätter ha sorg"

Den senaste månaden har jag inte varit som jag brukar. Mitt vanligtvis glada, spralliga, energiska jag har istället legat nerpackad i sängen, undangömd från en värld som har känts svår och oresonlig. Jag har haft, och fortsätter ha, sorg.

Under vissa stunder har jag fungerat och känt att kroppen och huvudet tillsammans har vart starka nog att möta världen en stund. Då har jobb och engagemang fungerat lite som en flykt. Det har vart skönt att tänka på något annat, att gå upp i något och fokusera på något annat än det ledsamma och jobbiga ett litet tag.

Anledningarna bakom min sorg behöver vi egentligen inte gå in på, men det har vart mycket på samma gång: nära vänners bortgång, sjukdom och olyckor som drabbat människor jag bryr mig mycket om. På det har många småsaker tillkommit som gjort vardagen svår att manövrera: trasig bil, trasig kropp, trasiga tankar. Och sen sorgen över världens tillstånd, och tonen i det offentliga samtalet just nu, dämpar entusiasmen överlag.

Det är såklart sorgen över situationen privat som varit störst och den som har fått ta mest plats. Den kom snabbt och våldsamt och hade många olika nivåer, mycket hände samtidigt. Och jag märkte ganska tidigt hur få verktyg jag hade för att hantera den. Mina vanliga ”coping-strategies” som jag brukar använda mig av i andra stressade eller på annat sätt svåra situationer funkade inte alls. Att försöka prata med familj, vänner eller andra gick inte, jag fick helt enkelt inte fram orden utan det fanns bara tårar eller tystnad. Att försöka hålla mig till rutiner: sova, äta, träna, jobba i rimlig mängd utifrån mina behov var omöjligt. Det kunde gå fyra dagar utan att jag fick i mig någonting och den femte dagen käkade jag bara spaghetti och glass. Att kommunicera mina behov tydligt och klart till min omgivning gick inte heller för jag visste inte vad mina behov var. Och att unna mig det som fick mig att må bra i stunden var svårt för det fanns ingenting som kändes kul. Att hitta små praktiska göromål som kunde underlätta för mig och andra gick okej till en början, men snart tog de slut och orken rann ur mig. Att vara bland människor jag gillar fungerade till viss del, men oftast tyckte jag bara att det gjorde saken värre.

De gånger jag har försökt lägga i autopiloten och bara köra utan att känna efter har kroppen direkt sagt ifrån. Jag har fått feber, sömnlöshet, oro och ångest som brev på posten när jag försökt trycka undan känslorna. När jag släppt fram känslorna istället har jag hejdlöst börjat gråta i de mest obekväma sammanhang och alla möjliga olika sorters människor, främlingar på bussen, kollegor i ett möte eller besökare på en kompis vernissage, har helt plötsligt funnit sig i en situation där min sorg trängt fram och behövts tas omhand.

När hon styrde kosan bort från mig övergick sorgsna tårarna en stund till tårar för vilken fin gest det var och vilka människor det finns ändå – de som vågar se hela människan och göra saker för främlingar.

Men just den delen av hela den här röran är ändå fin, jag har inte sett en enda människa som backat och lagt benen på ryggen för att undvika att se min sorg i ögonen. Alla de personer som stött på mig i ett skört läge har på något visat att de sett mig. Särskilt var där en person som kom fram till mig på tågstationen en morgon när tårarna bara inte ville sluta rinna. Hon la armen om min rygg och sa ”Jag ser dig, och vi finns här. Jag vet inte varför du är ledsen men om du behöver hjälp så be om den.” och så gick hon därifrån. Det betydde så mycket och det är så viktigt att hon gjorde det. Inte bara för mig, just då i stunden, utan också för världen och för godheten. När hon styrde kosan bort från mig övergick sorgsna tårarna en stund till tårar för vilken fin gest det var och vilka människor det finns ändå – de som vågar se hela människan och göra saker för främlingar.

Men jag har tänkt hela tiden att allt detta måste få vara okej. I en process där alla ledsamma känslor en människa kan känna finns med så måste också spretighet, otydlighet, ledsamhet och allt annat få plats. Och jag har inte haft kraften eller förmågan att rikta den eller hejda den. Den har bara fått komma och gå. Jag har förhållit mig till processen som en porlande bäck eller som ett forsande vattenfall, den är bara där och den måste få rinna. Oavsett hur den känns, oavsett hur den tar sig uttryck, så är det okej så länge det inte går ut över andra människor på ett oschysst sätt. Så har jag tänkt.

Och samtidigt har jag försökt finnas där för andra. För det är ju inte bara jag som sörjt. När något händer så dras många med. Och det har varit svårt att se folk gå sönder, falla ihop och glida isär. Vissa har gått in i sin egen bubbla, andra har haft stort behov av att vara med människor hela tiden. Vi har alla varit in och vänt i de värsta versionerna av oss själva. Men vi försöker så gott vi kan och så får det gott vara. För så kan sorg se ut.

Angelica Andersson