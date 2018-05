Nu vaknar supertalangen – här är fem snackisar från Tre Kronors möte med Frankrike

► Superstarten

Det tog bara 24 sekunder innan leveransen direkt kom från superkedjan. Rickard Rakell satte igång det viktiga målskyttet mot Frankrike och det är precis så man ska starta en annars rätt avslagen match i ett gruppspel.

► Pettersson målskytt

Äntligen. Elias Pettersson har gjort sina första poäng i VM, först assisterade han Mikael Backlund till 2–0. Men mer skulle det bli. I slutet av den tredje perioden höll han sig framme under numerärt överläge och sköt in 4-0-målet. Nu kan förhoppningsvis självförtroendet kicka in för supertalangen.

► Ekman-Larssons bössa

Wow! Oliver Ekman-Larsson är het som alltid och levererade ett magiskt handledsskott rätt upp i bortre krysset när han utökade Tre Kronors ledning. Ett mål av världsklass som ännu en gång visar varför han är en av Tre Kronors bästa spelare just nu.

►Armbågstacklingen

.. Men, armbågstacklingen från Adam Larsson innan tredje målet lär bli en följetong. Den var inte snygg, och den rörde upp känslor som märktes av resten av matchen. Frankrike blev frustrerade, började gruffa och Tre Kronor tappade koncentrationen. Ska man ta sig till VM-final behöver man hålla fokus.

► Transportsträckan

Om det här var en sömnig match så ska man komma ihåg att det bara var starten på de närmaste dagarna. Gäspningarna tog över snabbt och för Tre Kronors del gäller det att hålla fokus när det väntar dagar med matcher mot Österrike och Slovakien, med matchfria dagar där emellan. Vill de ha en fin väg in i slutspelet behöver energin vara på topp och underskattningen som bortblåst.

Vi andra får ladda med energidryck eller andra preparat.