Dalasegrar i snabblöpt Moraterräng – 17-årig talang vann dubbelt på damsidan: "Känns jättekul"

Stora Tunas Tilda Östberg, 17, sprang på halv hemmaplan i helgens dubbla medeldistanstävlingar i den snabblöpta terrängen runt frilutsområdet i Hemus. Östberg, som även tillhör landets främsta i sin åldersklass i längdskidåkning, studerar nämligen på skidgymnasiet i Mora.

Tilda Östberg valde alltså att kliva upp och tävla i seniorklassen i Mora i helgen och på lördagen tog hon segern 33 sekunder före Rebecka Heinrup, Tullinge SK och 49 sekunder före Sofie Johansson som tävlar för norska Löten O-lag.

Söndagens lopp vann hon med hela två minuters marginal till tvåan och trean som var Rebecka Olsson och Kristin Olovsson, båda från OK Linné, Uppsala.

– Det känns jättekul och jag har gjort två stabila lopp. Så det är jag nöjd med, säger Tilda Östberg.

Vad väntar närmast för dig?

– Det blir JVM-tester nästa helg och sen väntar sprint-SM.

På herrsidan var det tuffare konkurrens i toppen, främst eftersom Uppsalaklubben och tvåan från Tiomila OK Linné var på plats med sina stjärnor. Det var också två av Uppsalaklubbens EM-löpare som vann helgens lopp. På lördagen var Albin Ridefelt snabbast och på söndagen var det Rassmus Andersson, fostrad i Säterbygdens OK, som segrade.

Andersson var trea på lördagen, 2.40 bakom Ridefelt. På söndagen var han 2,35 före tvåan, Malungs Linus Bohman, och med klubbkompisen från OK Linné Mats Troeng som trea, 3,01 bakom.

– Jag höll ihop det mycket bättre och jag ville verkligen göra ett bra lopp idag. Jag är riktigt nöjd med mitt lopp idag. Kroppen kändes bra och jag är på väg tillbaka efter en lite tyngre period, konstaterar Rassmus Andersson.

Han förklarade att man inte har råd med mycket bommar i den lättlöpta terrängen i Mora.

– Det är viktigt att gå helt rätt. Varje extra meter är avgörande. Man måste vara mycket mer noggrann för att inte tappa tid, menar Andersson.

För Rassmus Andersson väntar VM-tester om tre helger och sen blir det Jukola en vecka senare.

Söndagens tävling gällde även som deltävling i Dalacupen för 14- och 16-årsklasserna. Här vann Vendela Söderqvist, OK Kåre och Mattias Östberg, Stora Tuna bland 16-åringarna och Elsa Kaipe, OK Kåre och Joel Golsäter, Korsnäs IF OK i 14-årsklasserna.

Text: IFK Mora