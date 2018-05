EM-guld till Tove Alexandersson – överlägsen i finalen: "En drömstart"

Det var ett sprintguld som saknades.

Och vi ska inte säga att Tove Alexandersson åkte till EM för att vinna sprinten, för hon är lika mycket där för att jaga guld på alla andra distanser hon ställer upp i.

Men visst ville hon visa att hon kunde på distansen där hon saknade en fullträff.

I kvalet var det andra som var bättre, eller ska vi säga pressade sig mer och gick ut hårdare.

Tove Alexandersson tog sig ändå vidare med god marginal och med en tredjeplats i sitt kvalheat fick hon en bra startposition i slutet av det 50 löpare starka fältet.

Och Stora Tuna-stjärnan satte högsta fart direkt. Skapade sig en betryggande marginal till de som startade före henne, samtidigt som han satte ribban högt för de som kom efter.

För högt, skulle det visa sig.

Ingen var i närheten av att hota Tove Alexandersson. Hemmalöparen Simone Aebersold försökte och var tvåa, bara sex sekunder bakom Tove, vid första TV-kontrollen efter drygt en kilometer. Men vid nästa TV-kontroll, efter ännu en kilometer, var Aebersold 24 sekunder efter.

Då låg hon fortfarande tvåa.

Som mest var Tove Alexanderssons marginal till tvåan 32 sekunder. Då hade Judith Wyder tagit över den andraplats som hon höll in i mål. Wyder tog faktiskt in åtta sekunder på Alexandersson på slutet och fick ner segermarginalen till 24 sekunder. Trean Natalia Gemperle, Ryssland, var ännu snabbare i avslutningen och plockade in tio sekunder på Guld-Tove.

Men Alexandersson inledning på loppet knäckte konkurrenterna.

Och första mästerskapsmedaljen i sprint var ett faktum.

– Det känns helt fantastiskt att äntligen få genomföra en sprintfinal och hålla ihop det hela vägen. Det är verkligen en drömstart på veckan, säger Alexandersson i ett pressmeddelande från orienteringsförbundet.

– Jättekul att få genomföra en sprintfinal. Jag har ju missat några stycken. Jag har varit sjuk och skadad och så, så jag var väldigt glad redan innan; att få springa och att jag var i bra form. Det här var jättekul. Nu ska jag bara njuta av det här ett tag, sedan gäller det att ladda om till medeldistansen.

På herrsidan delade schweiziska stjärnorna Daniel Hubmann och Matthias Kyburz på titeln efter att ha fått samma tid. Britten Kristian Jones knep bronset. Jonas Leandersson var bäste svensk med en niondeplats och när det gäller Stora Tuna-löparna var Emil Svensk 18:e man, 1.03 efter den schweiziska segrarduon, medan Anton Sjökvist slutade 25:a, 1.18 efter täten.

