Expertens bästa spik i Rommes V64: "Står på tur för seger"

Vi är inte riktigt lika övertygade om det andra singelstrecket men tycker att Svante Båth hittat en fin uppgift åt Global U.Turn (V64-6) och lämnar även den ogarderad i ett annars vidöppet lopp.

MATS PERSSON

V64-1

Canari Match har två lopp i kroppen, en fin proposition och dessutom ett bra läge och måste ha en vettig chans. Montdore återkommer efter ett tävlingsuppehåll men blir säkert att räkna med direkt. Going For Gold Zaz är bättre än raden och vinner snart lopp igen. Poochai vann på bra sätt i ett enklare sällskap senast.

Ranking: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 55, 6, 2

V64-2

Global Well Of har inlett karriären lovande och har ett betydligt bättre utgångsläge nu gentemot senast. Up North har också visat kunnande och är tidig felfri. Loser On Loser möter enklare motstånd än i de senaste starterna. Taste Of Space är bättre än raden och värd att passa.

Ranking: 5, 2, 4, 7, 3, 9, 8, 10, 11, 1, 6

V64-3

Clearys Spring D.T. har fin form och är en av flera i ett garderingslopp. Vindy Cindy har hög segerprocent och är given på kupongen. Tina Gel gör alltid bra lopp när hon sköter sig och räknas felfri. Under The Counter är bra i grunden och får en riktig formkusk i sulkyn.

Ranking: 4, 6, 7, 8, 5, 9, 3, 2, 1

V64-4

Philip Lyn är på väg att hitta formen igen och är en av flera även om han är lite sprinterbetonad. Ådne Odin möter mestadels äldre häs men står sig säkert bra i den konkurrensen. Alfie hade ett kanonår i fjol och ett fint utgångsläge här. Uggla I Mossen är liksom Ådne Odin bara fyra år men i ett felfritt lopp långt framme.

Ranking: 4, 11, 7, 12, 6, 2, 1, 5, 3, 8, 10, 9

V64-5

Romeus har tre lopp i kroppen efter ett långt tävlingsuppehåll och står bra till för första årssegern. Schatzi Fayline har en perfekt proposition och ett bra läge och är också tidig. Knifetown Winner har återigen tuffa förutsättningar men bättre distans än senast. Stall Warning kommer får ett riktigt formstall och räknas trots läget.

Ranking: 3, 5, 8, 12, 6, 4, 2, 1, 7, 11, 9, 10

V64-6

Global U.Turn har klen segerprocent men en fin uppgift den här gången. Perfect Time blir bättre och bättre och måste räknas tidigt den här gången. Elias Avant skrällde för Kontio näst senast och är inte helt borta. Hiphop A.E. har gjort två bra lopp i rad och måste också streckas tidigt.

Ranking: 7, 9, 3, 6, 10, 15, 4, 2, 12, 14, 11, 13, 1, 5, 8

Systemförslag

Avd 1: 1. (Reserver: 3, 4.).

Avd 2: 2, 3, 4, 5, 7. (9, 8).

Avd 3: Alla åtta hästarna (4, 6).

Avd 4: 4, 7, 11, 12. (6, 2).

Avd 5: 3, 5, 8. (12, 6).

Avd 6: 7. (9, 3).

Systemet kostar: 1x5x8x4x3x1= 480 rader/kronor.

Dagens Dubbel:

Avd 1: 3, 5, 8

Avd 2: 7

Kombinationer: 6

Övriga lopp

Lopp 1: 6 Ninepoints Yankee - 9 Fadern - 3 Ariston. Outs: 1 In Love Boko.

Lopp 2: 4 B.W.Prinsen - 2 Hulte Kongen. Outs: 3 Ängsborken.

Lopp 3: 5 Edelsa - 9 Perfect Beauty - 8 Flight Danseur. Outs: 11 Biaråå.

Lopp 10: 6 Barack La Marc - 15 Wakeup America - 9 Highway Patrolman. Outs: 7 Commission.

Lopp 11: 10 Cash Mearas - 4 Diego Di Quattro - 15 Julle. Outs: 1 Ibra Sånna.