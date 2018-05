Skrällstoet Rita C.D slog till igen

På förhand knöts dalaförhoppningarna i V75-avslutningen till Nicklas Westerholms duon Qiao Q.L. och Flight Danseur, samt Jörgen Westholm-tränade Under The Counter. Inte många hade räknat med Rita C.D. den här gången heller. Kaj Widell körde emellertid som om han körde en favorit och laddade för ledningen för att sedan släppa till favoritspelade Bear Abiba. Länge såg det det också ut som att hon skulle vinna, men det krävande underlaget tog ut sin rätt och när Rita C.D. till viss del hjälp av en galopperade konkurrent kom loss mitt på upploppet, sög hon in meter för meter och på linjen var hon först.

– Jag hade respekt för Bear Abiba och det kändes självklart att släppa, menade Kaj.

– Sedab var det mycket tur med i bilden när vi kom ut och det var dessutom svårt att se något så när vi skar mållinjen hade jag ingen aning om ifall jag var etta eller trea, fortsatte Kaj.

Mats Persson